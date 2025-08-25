Глава Подольска пригласил жителей на гастрономический фестиваль «Вильям Похлебкин»

В Подольске с 29 августа стартует акция «Недели: едим по Похлебкину и слушаем Похлебкина». Затем, 6 сентября, в парке имени Виктора Талалихина ее завершат грандиозным III историко-гастрономическим фестивалем «Вильям Похлебкин». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Присоединяйтесь к марафону, в котором объединили сразу два богатства нашей земли — историю и кулинарное наследие. Наш земляк Вильям Похлебкин оставил нам не только книги, но и целый мир вкусов и знаний о нашей культуре», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Во время акции «Недели: едим по Похлебкину и слушаем Похлебкина» в течение семи дней можно будет попробовать блюда по его рецептам в лучших кафе округа, послушать лекции о русской кухне и о самом Похлебкине, увидеть выставку его личных вещей в музее «Подолье».

Завершится все в парке имени Виктора Талалихина гастрономическим фестивалем «Вильям Похлебкин». Гостей ждут кулинарный флешмоб и конкурс профессиональных поваров.

Похлебкин известен как ученый-энциклопедист, кандидат исторических наук, специалист по международным отношениям, геральдист, действительный член Всесоюзного географического общества, кандидат исторических наук, крупнейший знаток русской кулинарии и кухни народов СССР, написавший множество научных работ на эту тему и популярных кулинарных книг. Он занимался гастрономической историей, семиотикой кухни, кулинарной антропологией. Ему удалось реконструировать некоторые древнерусские кушанья.

Кулинарные книги Похлебкина неоднократно переиздавались и их общий тираж во всем мире приближается к 100 млн экземпляров. Принимал участие в создании легендарной «Книги о вкусной и здоровой пище», которая была настольным произведением у советских хозяек. Одной из самых знаменитых книг по кулинарии является книга «Национальные кухни наших народов» (1978). Благодаря его монографии «История водки», где Похлебкин установил, когда началось производство водки в России, название напитка «Водка» СССР удалось сохранить для экспортных напитков.

Последние 33 года своей жизни Похлебкин провел в Подольске, куда переехал из Москвы в 1967 году. Участник Великой Отечественной войны, и во время службы внедрял в рацион солдат новые полезные блюда, в том числе из найденных им в средней полосе России трав.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны. Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.