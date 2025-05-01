Глава Подольска Артамонов во время поездки к участникам СВО передал квадроциклы и коптеры

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов вместе с руководителем подольского отделения Ассоциации ветеранов СВО Московской области Игорем Науменковым привезли и передали крупную партию гуманитарной помощи на передовую бойцам СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Передали квадроцикл, антидроновые ружья, коптеры, рации, другую необходимую технику — всё, что приближает нашу Победу. Спасибо каждому, кто помогает фронту. Ребята на передовой передают слова благодарности», — сказал Артамонов.

Он отметил, что с каждым по возвращении домой встретится и предложит варианты административной работы, участия в проектах с молодежью. Науменков рассказал о том, как принять участие в губернаторской кадровой программе «Герои Подмосковья».

«Мы понимаем, насколько важно вернуться к обычной жизни. Окажем всю необходимую поддержку, ведь наши люди и есть наша страна. Своих не бросаем! Вместе победим!» — заключил Артамонов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.