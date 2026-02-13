Глава Павлово-Посадского округа провел личный прием граждан 11 февраля

сегодня в 17:50

Личный прием граждан прошел 11 февраля в Павлово-Посадском округе. Жители обратились с вопросами о восстановлении награды, строительстве тротуара и коммунальных проблемах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Павлово-Посадском округе 11 февраля состоялся очередной личный прием граждан. Жители получили возможность обсудить волнующие вопросы напрямую с главой округа.

Участник специальной военной операции Максим обратился за помощью в восстановлении утраченной медали «За храбрость» 2-й степени. Ему пообещали полное содействие в оформлении и получении дубликата. В администрации подчеркнули, что поддержка участников СВО остается приоритетом.

Жительница Оксана Владимировна подняла вопрос безопасности пешеходов в деревне Алферово, где вдоль дороги с автобусным сообщением отсутствует тротуар. Строительство тротуара протяженностью 1,4 километра уже включено в предварительный план работ на текущий год. Вопрос взят на особый контроль.

Также жители обратились по вопросам газификации, ремонта дорог, установки уличного освещения, канализации и подключения к водоснабжению. По каждому обращению даны поручения профильным службам, выполнение которых будет контролироваться.

Личный прием проводится в общественной приемной партии «Единая Россия» на регулярной основе. Записаться можно по телефону +7 (496) 432-99-05.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.