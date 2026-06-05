Глава Орехово-Зуевского округа проверил благоустройство ЛИАЗ-парка

Руслан Заголовацкий совместно с подрядчиком оценил ход работ в ЛИАЗ-парке. По его словам, еще год назад многие сомневались, что на этой территории удастся создать современное общественное пространство, однако результат подтверждает правильность выбранной концепции.

«Еще год назад многие сомневались, что на этом месте получится создать современное общественное пространство. Были споры, разные мнения, но результат говорит сам за себя», — отметил Руслан Заголовацкий.

Парк сохранит историческую связь с Ликинским автобусным заводом. Одним из центральных объектов станет автобус «Луноход», который переоборудуют под кофейню. Для посетителей обустроят тихие зоны отдыха, кафе, пункт проката, амфитеатр, книжный двор, спортивные и игровые площадки, а также площадку для выгула собак.

В настоящее время подрядчик высаживает около 20 тыс. растений, завершает устройство подъездных путей и финальные работы по благоустройству. Дату официального открытия объявят дополнительно.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.