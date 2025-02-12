Глава округа Шаховская встретился с родителями и педагогами в местной гимназии

В муниципальном округе Шаховская глава округа провел встречу с родителями и педагогами Шаховской гимназии в формате «выездной администрации». Это первый случай, когда прием профильных специалистов был организован непосредственно в образовательном учреждении, что значительно упростило доступ жителей к решению насущных вопросов, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе встречи обсуждались планы развития округа на текущий год. Вместе с представителями образования, здравоохранения, ЖКХ и правоохранительных органов глава округа ответил на вопросы жителей, касающиеся различных сфер жизни.

«Такие встречи крайне важны для эффективного взаимодействия власти и населения, — подчеркнул глава округа. — Формат „выездной администрации“ позволяет нам быть ближе к людям, оперативно реагировать на их запросы и вместе находить оптимальные решения. Мы будем и дальше практиковать такой формат работы».

Подобные встречи позволяют наладить прямой диалог между жителями и представителями власти, оперативно решать возникающие проблемы и совместно определять приоритеты развития муниципального округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.