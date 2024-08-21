Глава Щелкова осмотрел ход строительства спортядра на территории Гимназии № 2

После приема жителей в формате выездной администрации глава городского округа Щелково Андрей Булгаков вместе с жителями отправился проверить ход строительства спортивного ядра на территории гимназии № 2, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Вместе с жителями посмотрели новое спортивное ядро, которое мы делаем на территории гимназии № 2. Еще один очень ожидаемый объект)», — написал в своем телеграм-канале Андрей Булгаков.

На стадионе предусмотрено все необходимое для активного отдыха: беговая дорожка; многофункциональная площадка для баскетбола, волейбола и футбола; столы для настольного тенниса; площадка «Активного долголетия»; игровой комплекс для самых маленьких; воркаут с турниками.

Вокруг спортивного ядра установили освещение и камеры «Безопасного региона». Стадион будет работать по губернаторской программе «Открытый стадион»: с утра здесь будут заниматься школьники, а после уроков — все желающие.

Совсем скоро сюда можно будет приходить всей семьей, ведь каждый здесь сможет найти себе занятие по душе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.