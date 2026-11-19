Глава Одинцовского округа Андрей Иванов 17 ноября провел прием в рамках «Выездной администрации» в Ликино. Всего на площадке приняли 53 заявителя, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Жители ЖК «Гусарская Баллада» поблагодарили за благоустройство сквера у дома № 3 на Бородинской улице. В 2025 году территория победила в рейтинговом голосовании на портале Минстроя России. Работы практически завершены. Жители также попросили превратить соседний заброшенный пустырь в экологическую зону, в которой нуждается микрорайон.

«Сначала требуется уточнить юридический статус этой земли и схему прилегающих коммуникаций», — пояснил Андрей Иванов.

После этого можно будет приступить к проектированию и благоустройству.

Представители АНО «Русский культурный код» предложили разместить центр традиционной русской культуры и современного искусства в здании бывшей спортшколы в Звенигороде. Зданию нужен серьезный ремонт, прилегающей территории — благоустройство.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы этот объект получил вторую жизнь и стал полезным для города, — подчеркнул Андрей Иванов. — При этом нам также нужна уверенность в профессиональном подходе и надежности инвестора».

Глава поручил проработать правовые вопросы использования муниципального помещения и оценить возможность реализации проекта на уровне рабочей группы.

Депутаты окружного совета Вячеслав Киреев и Павел Миллер подняли вопрос об обустройстве подъездной дороги к дому культуры в Юдино, где ежегодно проходят восемь окружных фестивалей. Они предложили создать парковку на свободном участке за зданием и соединить ее проездом с ближайшей улицей. Андрей Иванов одобрил инициативу и подключил к ее реализации профильных заместителей.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава и внедрения продвинутых сервисов для пассажиров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что партнерство между культурой, спортом и малым бизнесом приносит другое качество в дома культуры и места детского отдыха и образования.

«Для нас очень важно партнерство между культурой, спортом, малым бизнесом, всем тем, что приносит другое качество в парки, детские школы искусств, ДК. Хочется, чтобы в каждом городе нашего Подмосковья были люди, которые отдают свою душу, силу, стремление сделать местом притяжения тот или иной кружок или творческое занятие. Я хочу, чтобы такие встречи и такой обмен мнениями позволял каждому из нас расти. Учиться—всегда важно, всегда полезно», — заявил Воробьев.