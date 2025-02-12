Глава Одинцова провел личный прием

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов вместе с профильными заместителями провел прием в формате «Выездной администрации» в Новоивановском. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Основные вопросы, с которыми заявители обращались к главе муниципалитета, касались ямочного ремонта и благоустройства. Так, житель улицы Агрохимиков указал на то, что необходимо восстановить дорожное покрытие у дома № 9А, а также на Т-образном пересечении с улицей Калинина. Заявителя проинформировали, что ямы на обеих участках устранят до 15 февраля.

«До 15 февраля мы с этой задачей справимся, покрытие будет отремонтировано. Обязательно проконтролируем, чтобы подрядчик не подвел», — сказал Иванов.

Второй вопрос личного приема касался обустройства уличного освещения в деревне Марфино — на дороге, ведущей к Можайскому шоссе и железнодорожной станции «Немчиновка».

Недавно компания МОЭСК меняла устаревшие деревянные опоры освещения на бетонные. Чтобы дорога была безопасной для пешеходов и автомобилистов необходимо проложить воздушную линию протяженностью около 300 метров, установить светильники, а также выполнить технологическое присоединение. Задачу взяли в работу профильные службы муниципалитета, выполнить ее, как подчеркнул Иванов, необходимо в 2025 году: дорогой пользуются не только жители деревни Марфино, но и крупного жилого комплекса «Западные ворота столицы».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав городских округов, которые проводят выездные администрации. При этом он подчеркнул, что особое значение имеют повторные встречи с жителями.

«Еще раз подчеркну, что это ключевая важная работа по обеспечению перемен, решению проблем в том или ином населенном пункте. А также как следствие — формирование доверия», — сказал Воробьев.