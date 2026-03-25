Глава Наро-Фоминского округа призвал поддержать ветерана на конкурсе

Глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ призвал жителей поддержать основателя молодежного казачьего клуба «Атаман» Дениса Анищенко на всероссийском конкурсе. Ветеран СВО и кавалер ордена Мужества вышел в финал премии «Служение», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Денис Анищенко — ветеран боевых действий, кавалер ордена Мужества. В начале специальной военной операции он добровольно отправился в зону СВО и служил командиром боевой машины «Град». В конце 2022 года во время контрбатарейной борьбы получил тяжелое ранение — лишился ноги, серьезно пострадала правая рука.

До службы Денис занимался акробатикой и гиревым спортом. Спортивный режим он соблюдал и в зоне СВО: возил с собой гантели и штангу, обустраивал небольшие спортзалы от Харьковской до Луганской области. Сейчас он занимается патриотическим воспитанием молодежи, основал казачий клуб «Атаман» и секцию по управлению беспилотниками на базе Молодежного комплексного центра.

Глава округа Роман Шамнэ и исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области Николай Ханин посетили занятия клуба и пообщались с воспитанниками.

«Замотивированные, увлеченные, крепкие, эти ребята умеют многое. Лучшие из лучших представляют Наро-Фоминск на военно-патриотических соревнованиях среди команд городов воинской славы «Наша сила — в единстве!» и выступают успешно. Мне нравится жизненная позиция Дениса: если делать, то делать на совесть, по-настоящему. Этот подход дает результаты. Призываю жителей округа поддержать Дениса, проголосовав за него», — прокомментировал Роман Шамнэ.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что на сегодняшний день в фокусе внимания — бойцы СВО, которые получили тяжелые ранения. Комплексно восстановиться им помогает «Протэкс-Центр» в Коломне, который открыл реабилитационный центр со стационаром.

«Хочу сказать вам слова благодарности, вы делаете очень важную работу — сами прекрасно понимаете, насколько она нужна. <...> Важно, что теперь и производство, и восстановление, и адаптация происходят в одном месте», — подчеркнул Воробьев.