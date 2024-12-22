Глава Можайса пообщался с коллективом местного отделения «Мосэнергосбыта»

Глава муниципалитета вместе с начальником Можайского территориального отделения «Мосэнергосбыта» Ириной Подъяблонской поздравили коллектив с профессиональным праздником. Денис Мордвинцев пожелал энергетикам успехов в работе, мира и благополучия, сообщила пресс-служба администрации городского окркуга.

Денис Мордвинцев вручил Благодарность Губернатора Московской области Андрея Воробьева Светлане Битюковой.

Светлана Анатольевна — вдумчивый, грамотный специалист, ее знания и опыт ценит руководство и коллектив. Уже 14 лет она работает главным специалистом сектора по расчетам, выполняя свои обязанности на высоком уровне.

«Пообщались с сотрудниками учреждения. Каждый мог задать вопрос, который волнует его как жителя Можайского округа. Обсудили уличное освещение, обустройство пешеходных зон, а также частные вопросы сферы жилищно-коммунального хозяйства. Все предложения взяты в работу нашими специалистами, их решение держу на личном контроле», — подчеркнул Денис Мордвинцев.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.