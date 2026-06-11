Глава Мособлкомлеса проверил внедрение дронопортов в Подмосковье

Рабочая поездка председателя комитета лесного хозяйства Московской области Алексея Ларькина прошла в Шатурском, Егорьевском и Орехово-Зуевском лесничествах. Специалисты оценили готовность к пожароопасному сезону, применение дронопортов и новые технологии мониторинга, сообщает пресс-служба комитета лесного хозяйства Московской области.

Делегация посетила лесопожарные станции «Дмитровский Погост» и «Егорьевск», где продемонстрировали быстровозводимую модульную конструкцию и работу беспилотной авиационной системы в составе дронопорта. Также участники осмотрели лесопожарное формирование «Куровское» и производство по переработке древесины.

В Орехово-Зуевском филиале ГАУ МО «Мособллес» состоялось выездное совещание комитета по имущественным отношениям, природопользованию и экологии Московской областной думы. В обсуждении приняли участие представители ГУ МЧС России по Московской области, ГКУ МО «Мособлпожспас», ГКУ МО «Московская областная специализированная аварийно-восстановительная служба» и ФГАУ «Оборонлес» Минобороны России. Участники подвели итоги пожароопасного сезона, рассмотрели вопросы обводнения торфяников и готовности сил к тушению возгораний.

«В настоящее время за пожароопасной обстановкой в лесах региона следят 147 видеокамер, интегрированных в единую систему видеомониторинга, которая на 100% охватывает природные территории Подмосковья. Донастройка системы с применением искусственного интеллекта позволит значительно сократить число ложных срабатываний», — отметил Алексей Ларькин.

В 2026 году планируется запустить пилотный проект по использованию БПЛА и дронопортов с радиусом полета до 50 км. Наземная группировка насчитывает 1011 специалистов и 577 единиц техники. Запланировано устройство почти 5,7 тыс. км минерализованных полос, а объем санитарных рубок по программе «Здоровый и чистый лес» увеличат до 6,5 тыс. гектаров. По итогам совещания сформирован пакет предложений по дальнейшему совершенствованию системы охраны лесов от пожаров, отличившихся сотрудников наградили.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.