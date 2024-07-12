Глава Минсельхозпрода посетил завод по производству готовых блюд в Дмитрове

В рамках рабочего визита министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных посетил новый завод по производству готовых блюд ООО «Сектор» в деревне Хорьяково Дмитровского городского округа. Состоялась встреча с руководителем проекта и главным технологом завода. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

5 июля предприятие получило акт ввода в эксплуатацию. Мощность производства готовой продукции — порядка 28 тыс. тонн в год.

«Осмотрели систему приемки и хранения сырья, горячий цех, линию производства макаронных изделий, линии автоматической дозации, участок холодной стерилизации. Технологический процесс максимально автоматизирован. Здесь используется современное оборудование для создания продукции с возможностью контроля уровня белков, жиров, углеводов. Применяется уникальная технология, позволяющая получать продукт с заданными полезными свойствами, разными вкусами, пониженным содержанием жира или же без белков животного происхождения», — сообщил Двойных.

Министр также отметил, что на предприятии используется инновационный метод холодной стерилизации, не имеющий аналогов в России. После упаковки продукт подвергается кратковременному воздействию сверхвысоким давлением в 6 000 бар. Под его воздействием погибает патогенная микрофлора, замедляется процесс порчи продуктов, но при этом сохраняются все витамины и биологически активные элементы.

Предприятие приступает к сотрудничеству с торговой сетью ВкусВилл, находится на стадии оформления договорных отношений с площадками E-COM, Самокат и Яндекс Еда.

Губернатор региона Андрей Воробьев ранее сообщил, что в Подмосковье работает целый комплекс мер поддержки, обеспечивающий высокий уровень инвестпривлекательности.

«Чтобы каждый год создавать 60-70 тыс. новых рабочих мест и держать планку выше 1 трлн инвестиций (так в прошлом году это было 1 трлн 300 млрд), мы должны помогать бизнесу реализовывать не менее 450 крупных проектов, держать этот темп», — пояснил губернатор.