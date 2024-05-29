Глава Минпросвещения опроверг факт жесткого досмотра школьниц из Воронежа

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что школьниц из Воронежа не заставляли раздеваться перед ЕГЭ. Была проведена проверка, и этот факт не подтвердился, сообщает SHOT .

Ранее в СМИ появилась информация о скандальной ситуации, произошедшей в школе № 62 Воронежа. Там выпускницы сообщили, что их заставляли раздеваться перед ЕГЭ.

По словам школьниц, охранники заставляли их снимать все металлические предметы одежды и даже вынимать косточки из бюстгальтеров.

Глава Минпросвещения прокомментировал данную ситуацию. Он отметил, что Рособрнадзор проверил все факты и выяснил, что школьниц не заставляли раздеваться.

«Что касается Воронежа, то разобрался Рособрнадзор, и вот те факты, о которых говорили, — они не соответствуют действительности. Там все было сделано в соответствии с регламентом», — заявил Кравцов.