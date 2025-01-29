Буданов* рассказал анекдот в ответ на просьбу пояснить свои заявления об Украине

Глава Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов* в шутливой форме отреагировал на просьбу объяснить свои слова о возможном исчезновении Украины, сообщает Общественная Служба Новостей .

Он вспомнил анекдот о двух пожилых дамах, одна из которых высказала предположение, что у проходящей мимо женщины дочь ведет распутный образ жизни.

«Другая говорит: „Так у нее же сын“. Ну, пусть всем теперь рассказывает, что это не так», — пошутил Буданов*.

Депутат Государственной думы Алексей Чепа прокомментировал его высказывания о вероятности государственного переворота на Украине. Он отметил, что подобные заявления могли возникнуть на фоне ряда поражений, с которыми столкнулись украинские военные на фронте.

*Лицо внесено в реестр террористов и экстремистов.