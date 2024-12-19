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Глава МИД Латвии пожаловалась на таксиста, который заговорил с ней по-русски

Глава Министерства иностранных дел Латвии Байба Браже возмутилась поездкой с таксистом, который заговорил с ней на русском языке, когда они ехали по Риге, сообщает издание «СТРАНА.ua».

Министр обратилась к агрегатору Bolt и потребовала разъяснить ситуацию, в которой оказалась.

Со стороны компании ответили, что водитель такси является беженцем с Украины, который не знает латышского.

Ранее нападающий одесского «Черноморца» Кирилл Попов во время интервью забылся и заговорил на русском языке, но после трех произнесенных слов осекся и повторил все на родном украинском языке.