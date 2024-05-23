Глава Ленинского округа проверил готовность пунктов сдачи ЕГЭ

Глава Ленинского городского округа Станислав Катаров убедился в полной готовности пунктов проведения ЕГЭ и ОГЭ в муниципалитете, посетив Видновскую школу № 11 — это одна из локаций, где выпускники 2024 года сдают экзамены, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В этом году у нас 1097 выпускников одиннадцатых классов и 2925 — в девятых. ЕГЭ и ОГЭ ребята будут сдавать на 20 подготовленных по всем требованиям пунктах проведения экзаменов. При подготовке аудиторий уделили особое внимание обеспечению безопасности, комфортному пребыванию участников и соблюдению норм санитарной безопасности», — приводятся в сообщении слова Станислава Каторова.

Он отметил, что в школе № 11, как и в остальных пунктах, аудитории, коридоры и штаб оснащены камерами видеонаблюдения, установлен стационарный металлоискатель, организована работа общественных наблюдателей, медицинских работников, а также дежурство сотрудников полиции.

Добавим, что государственная итоговая аттестация уже стартовала в Ленинском округе: 21 и 22 мая девятиклассники сдавали иностранный язык, а 23 мая выпускники 11-х классов пишут географию, химию и литературу. Также в этом году у ребят есть возможность пересдать один экзамен по своему выбору. Это можно будет сделать после окончания основных и резервных дней сдачи и получения результатов — 4 и 5 июля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.