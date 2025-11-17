Глава Ленинского округа поздравил молодогвардейцев с 20-летним юбилеем организации

В преддверии 20-й годовщины со дня основания Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России» в Ленинском городском округе состоялось мероприятие, где были подведены итоги деятельности организации за 2025 год и награждены активисты за вклад в реализацию молодежной политики. Глава муниципалитета Станислав Каторов и председатель Совета депутатов Ленинского округа Станислав Радченко встретились с молодогвардейцами и поздравили организацию с юбилеем. Об этом сообщили в его пресс-службе.

«Дорогие наши молодогвардейцы, ежедневно вы становитесь примером для подражания, вдохновляя своим энтузиазмом и бескорыстностью. Спасибо вам за это. Желаю вам новых свершений, интересных проектов и, конечно же, веры в свои силы. С юбилеем, „Молодая гвардия Единой России“», — поздравил активистов глава городского округа Станислав Каторов.

Сообщается, что за минувший год ребята оказали поддержку более 20 семьям, организовали 4 выезда с гуманитарной помощью в зону СВО, отправив туда свыше 5 тонн необходимых вещей и 30 маскировочных сетей для военнослужащих.

«Отделение МГЕР в Ленинском округе — это объединение 60 активных, амбициозных и отзывчивых молодых людей. Они — неотъемлемая часть жизни города, их участие заметно почти на каждом мероприятии. Наше местное отделение отличается чуткими и скромными добровольцами, всегда готовыми откликнуться на чужую беду», — подытожил Каторов.

В ходе встречи руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Данила Сорокопудов рассказал о наиболее отличившихся ребятах за 2025 год.

«Андрей Забирко две недели посвятил уборке пляжей Анапы после чрезвычайной ситуации, а также оказывал поддержку раненым бойцам в госпиталях Луганска в составе гуманитарной миссии. Лев Малюкин инициировал проект „Живая история Отечества“, в рамках которого знакомит школьников округа с интересными экспонатами, найденными им во время археологических раскопок», — сказал Сорокопудов.