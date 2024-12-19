Глава ЛДПР Слуцкий предложил замену порносайтам

«А если говорить про какое-то киберпространство, про СМИ, Telegram-каналы, интернет, то у нас все, что ни возьми, интереснее, чем эта ерунда», — заявил Слуцкий.

Он отметил, что полностью поддерживает инициативу заменить порно.

Ранее глава ЛДПР сообщил, что подразделение, в котором служит Виктор Беломестнов — двойник Владимира Жириновского — получает активную поддержку. Депутат считает, что видеоролики с участием артиста приносят реальную пользу тем, кто служит вместе с ним.