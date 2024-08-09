Глава Курчатова призвал жителей города сохранять спокойствие

сегодня в 13:11

Глава города Курчатова Курской области Игорь Корпунков в Telegram-канале призвал горожан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и информационному воздействию противника.

Он отметил, что в нескольких десятках километров от границ города идут боевые действия. Обстановка сохраняется напряженная.

Корпунков заявил, что все спецслужбы и администрация Курчатова работают в штатном режиме. Он также добавил, что никуда не выезжал из города, находится на своем рабочем месте и держит ситуацию на контроле.

Глава Курчатова призвал горожан не поддаваться панике и не вестись на информационные провокации украинских сил, которые хотят посеять хаос среди населения.

Он рекомендовал доверять только официальным источникам информации, сохранять спокойствие и верить в победу российской армии.

Ранее стало известно, что на Курской АЭС вблизи города Курчатов усилили меры безопасности из-за атаки ВСУ. Подразделения Росгвардии приняли дополнительные меры защиты.