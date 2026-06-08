Глава Красногорска поздравил ветерана с 102-летием

В Красногорске глава округа Дмитрий Волков поздравил ветерана Великой Отечественной войны Николая Воротилина со 102-м днем рождения. Фронтовик прошел четыре фронта и встретил Победу в Берлине, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Глава городского округа Красногорск Дмитрий Волков поздравил участника Великой Отечественной войны, почетного гражданина округа Николая Кузьмича Воротилина со 102-м днем рождения.

Николай Воротилин ушел на фронт в 1942 году. Он получил специальность водителя и после училища был направлен во Вторую гвардейскую минометную дивизию под Сталинград. Там он участвовал в освобождении города-героя. За рулем легендарной «Катюши» ветеран прошел километры фронтовых дорог, воевал на четырех фронтах и встретил Победу в Берлине.

За годы службы он был награжден за мужество и боевые заслуги. Сегодня Николай Кузьмич сохраняет бодрость духа, вспоминает военные годы и поет песни.

«Дорогой Николай Кузьмич! Низкий поклон за Ваш беспримерный подвиг, патриотизм и неиссякаемый оптимизм! От всей души поздравляю Вас с днем рождения! Здоровья Вам и долголетия, любви близких и тепла домашнего очага!» — сказал Дмитрий Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что много помощи для ветеранов не бывает. Социальные службы и волонтеры оказывают поддержку участникам Великой Отечественной войны.

«По решению президента (России Владимира Путина — ред.) мы вместе с муниципалитетами присвоили статус почетных граждан, почетных жителей Подмосковья нашим ветеранам. В начале апреля участников боевых действий (в годы ВОВ — ред.) было 488 человек, но всем им за 100 лет. И понятно, что все, что касается опеки, сопровождения, особенно в эти майские дни, для нас очень важно», — сказал Андрей Воробьев.