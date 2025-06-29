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Глава комитета ГД Боярский: в России не собираются блокировать YouTube

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский заявил, что в России не собираются блокировать платформу YouTube, сообщает РИА Новости .

По его словам, РФ была очень гостеприимной с точки зрения предоставления возможностей.

«Потом по разным мотивам — по политическим, экономическим, каким-то предвзятым, — разные платформы по-разному себя повели…», — отметил он.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к YouTube за систематическое нарушение российского законодательства, включая цензуру российского контента и неисполнение финансовых обязательств.