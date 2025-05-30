YouTube могут разблокировать в России при выполнении ряда условий

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В Госдуме назвали условия для возобновления работы YouTube

Платформа YouTube может вернуться в российское цифровое пространство, если выполнит требования законодательства РФ. Об этом заявил депутат Антон Немкин в интервью РИА Новости .

По словам депутата, ключевые условия для разблокировки это решение проблемы с заброшенным телекоммуникационным оборудованием компании на территории России, погашение всех неоплаченных штрафов, восстановление доступа к заблокированным аккаунтам российских СМИ, журналистов и блогеров.

«Речь идёт не о политических вопросах, а о необходимости соблюдения российских законов. Без выполнения этих условий смягчение позиции невозможно», — подчеркнул парламентарий.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к YouTube за систематическое нарушение российского законодательства, включая цензуру российского контента и неисполнение финансовых обязательств.