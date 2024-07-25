Глава Клина выступила в качестве спикера образовательной программы ВШГУ РАНХиГС

Встреча состоялась 24 июля на площадке Московского областного учебного центра. Работу семинара открыла вице-губернатор Московской области Мария Николаевна Нагорная.

Глава Клина рассказала о системных подходах в комплексном управлении городским хозяйством, которые реализуются в Клину в рамках программ губернатора. Речь также шла о наших муниципальных практиках, которые помогают еще эффективнее коммуницировать с жителями и работать в интересах развития округа.

Доклад Алены Дмитриевны Сокольской высоко оценили руководители территорий ЛНР.

«Внедрение концессионного соглашения на вашей территории для повышения эффективности теплоснабжения округа, создание автономного учреждения „КлинСпас“ — внедрение этих практик на нашей территории было бы очень интересно. Глава вашего округа очень понравилась. Она такая живая, у нее глаза горят. Таких людей называют „соль земли русской“. Нам остается только учиться и брать пример», — сказал заместитель главы городского округа Первомайск ЛНР Ефимов Иван Сергеевич.

Директор программной Дирекции ВШГУ РАНХиГС Евгений Николаевич Подшивалов отметил, что озвученный сегодня опыт будет использоваться в развитии территорий Новороссии и в самое время и на долгосрочном треке.

«Наша задача — повысить компетенцию команд Новороссии, обеспечить скорейшую интеграцию этих территорий. Вся страна объединилась, чтобы помочь новым регионам восстановиться. Мы в рамках своих программ предлагаем коллегам посмотреть чуть дальше. Мы предлагаем оперировать категориями 2030–2036 годов. Понятно, что СВО прекратится, достигнув целей. Понятно, что территории будут восстановлены. И необходимо будет вставать в русло социально-экономического развития, повышения качества жизни населения. И Московская область, ее опыт здесь дают как раз очень хороший пример управления и динамичного развития», — подытожил Евгений Подшивалов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.