Глава Каширы вручил рюкзак с принадлежностями будущему первокласснику

Скоро прозвенит школьный звонок для будущего первоклассника Вани Мироненко. А пока мальчик готовит ручки, карандаши и тетради, обустраивает место для выполнения заданий и получает наставления от старшего брата Матвея о том, как следует вести себя в школе. Об этом сообщает пресс-служба администрации Каширы.

«С 1 сентября в нашей семье будет два школьника. Младшего определили в школу-интернат. Сюда у нас и старший ходит. К школе Ваня готовился специально — посещал развивающие занятия, привыкал к распорядку дня. На тестировании показал хорошие результаты. Теперь с нетерпением ждет 1 сентября и торжественную линейку», — сказала мама Наталья Федоровна.

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин вручил будущему первокласснику рюкзак со школьными принадлежностями и полезными вещами от губернатора Московской области Андрея Воробьева и подарок от муниципалитета. Ортопедический рюкзак содержит все необходимое для первоклассника.

Свой подарок — книгу о космосе с интерактивными ссылками — получил из рук руководителя муниципалитета и старший Матвей.

«Мне кажется, что в школе мне пригодится все. И сам рюкзак, и тетради, и ручки, и карандаши, и все предметы для рисования. Больше всего понравилась специальная коробка для завтраков», — рассказывает Ваня.

Поделился мальчик и своей мечтой — записаться на занятия в секцию бокса. И хотя мама и старший брат настаивают на футболе, Ваня уверен, что сможет их переубедить.

Данная мера соцподдержки доступна для детей из малообеспеченных семей, которые впервые идут в 1 класс муниципальной или государственной образовательной организации Подмосковья. Мера соцподдержки назначается проактивно, информация о доходах семьи и о зачислении в первый класс поступает автоматически.

В случае, если информация о семье не поступила и мера соцподдержки не назначена проактивно, — до 1 октября родители могут подать заявление через регпортал госуслуг на комплексную услугу «Скоро в школу» по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил ответственно подойти к вопросу подготовки школ к новому учебному году.

«Сегодня главным большим вопросом, который мы будем обсуждать, конечно, является подготовка к новому учебному году, к школе. Это всегда ответственно, всегда волнительно. Большая президентская программа идет по капитальному ремонту. Мы это неоднократно подчеркивали. 57 школ. В этом году мы отремонтировали большое количество школ», — сказал Воробьев.