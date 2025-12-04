Глава Каширы провел выездной прием жителей 3 декабря

Глава городского округа Кашира Роман Пичугин 3 декабря провел выездной прием в молодежном центре, где рассмотрел более 30 обращений по вопросам ремонта, благоустройства и поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе приема рассмотрели более 30 обращений, связанных с ремонтом домов, благоустройством территорий, работой управляющих компаний и поддержкой участников СВО. Все обращения зафиксировали и передали профильным заместителям и службам с установленными сроками исполнения.

Особое внимание уделили вопросам улучшения условий жизни, включая обеспечение безопасности при занятиях спортом. Такие встречи способствуют оперативному решению проблем и развитию округа в разных сферах. Выездные приемы помогают наладить взаимодействие с населением и повысить качество жизни в Кашире.

Как ранее рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям, время доказало, что эффективность, чуткость и внимание обеспечивают успех.

«Каждая поездка, каждый разговор с жителями и у меня и у членов нашей команды — это ключевой элемент нашей работы», — отметил губернатор.