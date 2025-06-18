Глава Каширы Михаил Шувалов поддержал инициативы жителей на выездном приеме

В Кашире состоялся очередной прием жителей в формате выездной администрации. Его провел глава городского округа Кашира, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Михаил Шувалов, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

В приеме также приняли участие председатель окружного Совета депутатов Сергей Буров, руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов г. о. Кашира Игорь Кручинин, заместители главы округа, представители депутатского корпуса, ресурсоснабжающих организаций, управляющей компании, профильные специалисты.

Прием провели специально для участников программы губернатора Московской области «Активное долголетие» в городском парке отдыха.

Каширские долголеты не только обозначили проблемы, но и выступили с инициативами. Одна из них — создание площадки для петанка.

Михаил Шувалов поддержал идею и поручил проработать варианты её реализации.

Староста деревни Труфаново Оксана Ермохина передала несколько обращений от жителей. Среди них — отсыпка дороги на улице Советской в Труфаново, возможность обустройства тротуара. Специалисты «Управления строительства» проработают оба вопроса совместно с ГБУ «Мосавтодор».

Управляющая компания отремонтирует водосточную трубу в доме № 9 на улице Центральной в Кашире.

«Такие встречи — это диалог, где рождаются реальные решения. Мы видим запросы людей и вместе ищем пути их реализации. Именно инициативность жителей, их живой отклик на происходящее, становятся движущей силой изменений к лучшему», — подчеркнул Михаил Шувалов.

В ближайшее время по инициативе активного жителя в Кашире-3 проведут совместный обход для решения накопившихся вопросов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обратил внимание на важность качественного содержания муниципальных дорог. Он отметил, что в местах проживания людей дороги должны быть комфортными и хорошо освещенными.

«Уборка дорог. Все мы понимаем, это наша зона ответственности, все надо убирать. Я обращаю внимание всего блока (правительства региона — ред.) на качество муниципальных дорог», — сказал Воробьев.