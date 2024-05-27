Глава Истры посетила центр Дедовска, где проходят работы по благоустройству

Глава городского округа Истра, член Генерального совета партии «Единая Россия», секретарь Истринского местного отделения партии Татьяна Витушева совместно с министром благоустройства Московской области Михаилом Хайкиным также посетили и центр Дедовска, где сейчас проводится работа по благоустройству, передает пресс-служба партии.

Данный проект благоустройства стал призером VII Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. На эти цели городской округ Истра в прошлом году получил федеральный грант.

«Масштаб проекта впечатляет: в центральной части города планируется обустройство пешеходных дорожек, тихих зон для отдыха, озеленение. Подход — комплексный, проект рассчитан исходя из запросов всех категорий дедовчан: освещение, детские и спортивные площадки, площадка для выгула собак. Особое внимание — водоёму в Георгиевском сквере у церкви: пруд будет очищен, по берегам и на территории парковой зоны произведена опиловка», — сказала глава округа.

На сегодняшний день подрядчиком уже завершается работа по обустройству первого в городе Дедовске скейтпарка. Объект, площадью 600 кв. м., расположен в парке Гучково, а планируется его открыть уже в июне.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.