Глава Химок Волошин проверил готовность школ округа к новому учебному году

В преддверии Дня знаний глава городского округа Химки Дмитрий Волошин проверил готовность школ к новому учебному году. Главная задача — обеспечить достойные условия для комфортного обучения ребят, оказать содействие и поддержку учреждениям образования. Для этого в летний сезон в 26 школах округа проведены работы по ремонту зданий, благоустройству территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Так, в школе «Флагман» к новому учебному году провели косметический ремонт актового зала, гардеробной и столовой, обновили фасад, модернизировали кабинеты информатики. Глава Химок проверил готовность здания и кабинетов к приему детей, дал рекомендации по устранению недочетов.

«Главное, чтобы директора школ не оставались с проблемами образовательных учреждений один на один. Наша обязанность выстроить работу так, чтобы школы были в идеальном состоянии. Более 35 тыс. детей в этом году приступят к занятиям, и наше приоритетное направление работы — обеспечить для них комфортные и безопасные условия», — отметил глава Химок Дмитрий Волошин.

К масштабной проверке готовности школ присоединились родители учащихся, депутаты местного Совета. Вместе с главой они провели инспекцию всех кабинетов, уделили внимание столовой.

«Я впервые принимаю участие в приемке школы, старалась максимально внимательно все проверить. Для меня один из самых важных аспектов — это питание. И я рада, что об этом могу вовсе не переживать. Столовая выглядит достойно, готовят здесь вкусно, мой ребенок доволен», — рассказала мама учащегося школы «Флагман» Анна Смирнова.

При подготовке в учебном году особое внимание уделили усовершенствованию образовательного процесса. Для этого в школе «Флагман» модернизировали кабинеты информатики.

«Теперь в школе пять кабинетов информатики, которые оборудованы необходимой техникой для обучения ребят. Также обновили столовую, актовый зал. Школа готовится встречать учеников», — отметил директор школы «Флагман» городского округа Химки Евгений Иноземцев.

В этом году ремонтные работы провели в 26 школах округа: окрасили стены, обновили фасады, привели в порядок прилегающую территорию, обновили мебель там, где это необходимо. Также специалисты отремонтировали кровли в 19 образовательных учреждениях. Накануне Дня знаний проверку качества проведенных работ проведут во всех школах Химок.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.