Глава Химок провел обход парка «Дубки»

Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин провел обход территории парка «Дубки». В год его посещают почти миллион человек. Площадь парка стала больше. Специалисты фиксируют новые границы зоны отдыха и перенесут ограждения. Также в числе главных задач — привлечь специалистов-дендрологов, которые будут следить за состоянием деревьев в парке, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

«Парк „Дубки“ — территория живой природы, зеленый уголок в черте города. Здесь растут вековые дубы, березы, липы, сосны, лиственницы. Для нас особенно важно сохранить ландшафт парка и позаботиться об экологическом благополучии этой территории», — прокомментировал Дмитрий Волошин.

Решение о том, как будет выглядеть новая территория примут совместно с жителями. Также разрабатывается программа по сохранению зеленых насаждений.

«Парк „Дубки“ посещаем семьей. Нравится, что здесь много зелени и для детей тоже есть разные площадки», — сказала химчанка Инга Алендеева.

Кроме того, на территории городского округа Химки ведут работы по благоустройству Химкинского лесопарка. В плане на этот год — обустройство лыжероллерной трассы, системы водоотведения, очистка пруда, устройство входных групп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.