Глава Химок обсудила с Общественной палатой планы на 2026 год

Рабочая встреча главы Химок Инны Федотовой с членами Общественной палаты прошла 25 февраля в округе. Участники обсудили планы на 2026 год и инициативы по повышению качества жизни жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Во встрече приняли участие депутат Мособлдумы Владислав Мирзонов, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, заместитель председателя совета депутатов Руслан Шаипов, а также заместители главы и представители общественности. Основное внимание уделили приоритетным направлениям развития и предложениям жителей.

«Общественная палата позволяет видеть реальные потребности жителей и совместно находить решения, которые улучшают жизнь округа. Диалог с активными горожанами — ключевой инструмент для развития муниципалитета», — отметил Владислав Мирзонов.

Общественная палата охватывает большинство социально значимых сфер — от благоустройства до развития территорий. Ее задача — обеспечивать обратную связь с жителями, поддерживать инициативы и содействовать решению актуальных городских вопросов.

«Регулярное общение с членами Общественной палаты позволяет представителям местного самоуправления получать объективную обратную связь, видеть реальные потребности жителей и совместно находить оптимальные решения. Это действенный инструмент для развития нашего округа», — подчеркнул Николай Томашов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что для властей региона очень важна обратная связь.

«Когда я 12 лет назад пришел на встречу к Владимиру Владимировичу, одним из главных его наказов было — слышать, что говорят люди. Здесь мы в авангарде, работаем командой на всех уровнях, проводим встречи с жителями, «выездные администрации». И та информация, те тревоги, те жалобы, которые там получаем, являются очень важным ориентиром. Я знаю, что Игорь Юрьевич (Брынцалов — ред.), весь депутатский корпус, наши федеральные представители, региональные депутаты, муниципальные вовлечены в эту деятельность. Это очень важно. Если мы и дальше будем искать способы коммуникации, то обязательно продолжим обеспечивать перемены», — заявил Воробьев.