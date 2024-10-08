Глава городского округа Ступино встретился с избранными старостами

«Вы — наши главные помощники в общении с жителями сельских населенных пунктов, оперативно информируете нас о возникающих проблемных моментах, даете предложения по развитию сел, поселков и деревень», — сказал Сергей Мужальских.

В округе свыше 250 населенных пунктов, о каждом из них заботится ответственный староста. По инициативе муниципалитета, для помощи старостам разработаны паспорта сельских населенных пунктов. Документ содержит информацию, призванную облегчить работу старост. В нем указано количество домовладений, зарегистрированных жителей, а также контактная информация ответственных лиц по основным направлениям.

Сергей Мужальских вручил старостам паспорта населенных пунктов, значки и удостоверения.

Участники встречи обсудили вопросы социальной газификации, перспективы развития населенных пунктов и помощь участникам СВО.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО, их близким и эвакуированным жителям Курской области работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских встретился с избранными старостами