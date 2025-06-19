Глава городского округа Ступино поздравил с днем рождения сына героя СВО

Максиму Ланько, учащемуся Ивановской школы, сегодня исполнилось 15 лет. Его отец Александр Ланько участвовал в спецоперации и отдал жизнь, защищая Родину.

«Сердечно поздравляю с днем рождения! Желаю тебе хорошо учиться, помогать маме и радовать ее! Твой отец — настоящий герой, которым мы гордимся. Здоровья, мира и добра желаю тебе и твоим близким. Пусть твои мечты осуществятся», — сказал Сергей Мужальских.

Руководитель муниципалитета вручил подарок имениннику, цветы маме и выпуск журнала «Воинская доблесть», рассказывающий о подвигах ступинцев в годы Великой Отечественной войны и спецоперации.

Максим увлекается компьютерными играми. На каникулах планирует навестить бабушку в Тамбовской области.

«Желаю сыну расти здоровым и крепким, с лёгкостью преодолевать все трудности, пусть каждая цель будет достигнута. Миру желаю мира, чтобы все наши защитники поскорее вернулись к своим семьям», — отметила Татьяна, мама Максима.

Участник специальной военной операции Александр Ланько — выпускник школы № 1, в память о герое в прошлом году на здании СОШ № 1 установлена мемориальная табличка. Защитник отправился на службу в сентябре 2022 года. Служил огнеметчиком, в марте 2023 года героически погиб при исполнении боевых задач.

Напомним, волонтерский штаб по оказанию помощи участникам СВО и их близким работает по адресу: г. Ступино, ул. Пушкина 101, тел.: 8 (49-66) 47-68-22.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что главными фундаментальными задачами сегодня являются работа и вклад в то, чтобы Россия победила, чтобы наступил мир. Поэтому задача по поддержке участников специальной военной операции является самой главной.

«За это (работа по поддержке СВО — ред.) я хочу поблагодарить муниципалитеты, которые вносят в это направление заметный вклад, а также тех, кто отвечает за это в региональном правительстве. Все, что касается наших ребят, их семей, всех восстановительных работ, которые мы ведем на (новой — ред.) территории, — это самое важное», — сказал Воробьев.