Глава городского округа Клин Алена Сокольская навестила семью погибшего участника СВО

Глава городского округа Клин Алена Сокольская вместе с коллегами по Администрации навестил семью погибшего участника СВО с позывным «Призрак», погибшего при исполнении задач СВО, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Дома у него остались супруга Антонина и двое детей — Владислав и Нелли. У мальчика сегодня был день рождения. Поэтому Глава округа привезла ему в этот праздничный день подарки, о которых семья мечтала — графический планшет мальчику и большого плюшевого медведя его сестренке.

Владислав, когда вырастет, хочет стать строителем. А пока — учится в 7 классе, занимается футболом и увлекается рисованием. Девочка мечтает слудить в полиции, когда вырастет.

«Отец Влада и Нелли — военнослужащий с позывным „Призрак“, добровольно ушел защищать Родину. Недавно он героически погиб. Ребята всегда будут гордиться своим отцом! Они молодцы! Помогают маме во всем, а ведь забот в своем доме немало. Ну, а мама у них — необыкновенно сильная и самостоятельная. И по характеру, и в силу жизненных обстоятельств. Остаемся на связи с семьей, продолжим помогать… Своих — не бросаем!», — написала Алена Сокольская.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.