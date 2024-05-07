Глава Фрязина по итогам встречи с жителями взял на контроль вопрос с парковкой

Глава Фрязино Дмитрий Воробьев встретился с жителями дома № 33 по улице Луговая. Во время встречи обеспокоенные жильцы дома обратились к главе по нескольким вопросам. Для их решения глава выехал на территорию, чтобы с участием ответственных по разным направлениям найти совместные решения. Об этом сообщает пресс-служба территориальной политики Подмосковья.

Прямой диалог власти и населения — основной инструмент эффективного взаимодействия и выстраивания доверительных взаимоотношений. Под руководством министерства территориальной политики Московской области развивается и совершенствуется практика личного общения с жителями, в том числе встреч во дворах.

Жителей Фрязина беспокоит близость к жилому дому новой парковки, которую обустроили возле школы № 4. По итогам разговора пришли к компромиссу: ограничим парковочное пространство со стороны дома № 33 в пользу стоянки для спецтранспорта. Также обсудили еще несколько волнующих вопросов: низкий напор воды в доме, уборка подъездов и дворовой территории, содержание контейнерной площадки. Каждый вопрос глава пообещал взять на контроль.

«Совместно с командой регулярно встречаемся с жителями, обходим городские территории, чтобы собрать „живое“ мнение жителей. Благодарю каждого фрязинца за участие в разных форматах встреч. Эту работу продолжим в том же темпе», — отметил Дмитрий Воробьев.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.