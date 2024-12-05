Глава Домодедово проверила спортивную площадку в ЖК «Домодедово парк»

В городском округе Домодедово в жилом комплексе «Домодедово парк» обновленная спортивная площадка готова к зимнему сезону — с наступлением устойчивых холодов здесь зальют каток, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Объект универсальный. В теплое время здесь могут функционировать поле для мини-футбола, две баскетбольные площадки, площадка для волейбола и других летних видов спорта, в зимнее время — лед для хоккея и свободного катания.

Уже установлены борта площадки, сделано резиновое покрытие, оборудованы тёплые раздевалки, освещение, нанесена разметка, установлены скамейки для переодевания. Сейчас подрядчик устраняет небольшие замечания.

«Уверена, площадка станет местом притяжения для жителей и хорошим стимулом для ведения здорового образа жизни. Пожалуйста, относитесь к ней бережно, ведь она сделана для вас!» — глава Домодедово Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача властей региона — дальше преображать общественные пространства, чтобы обустраивать их для детей и взрослых.

«Наша задача — и дальше вместе с жителями через голосования, через обсуждения, что важно сделать в парке, преображать общественные пространства и доставлять удовольствие и детям, и старшему поколению», — сказал Воробьев.