Глава Домодедова поздравила работников бытового обслуживания населения и ЖКХ

День работников бытового обслуживания населения и ЖКХ отмечают каждое третье воскресенье марта. Это профессиональный праздник людей, которые обеспечивают комфорт и удобство для жителей.

Накануне праздника глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева вместе с председателем Совета депутатов Леонидом Ковалевским наградили домодедовцев-профессионалов своего дела.

«Ваш труд — это не просто работа, это ежедневная забота о благополучии и процветании родного округа. Пусть ваши профессии всегда будут востребованными и оцененными по достоинству, пусть в ваших домах царят тепло и уют, а в жизни — радость и благополучие. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, успехов в работе», — поздравила специалистов Евгения Хрусталева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.