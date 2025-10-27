Глава Чехова вручил первые паспорта юным жителям

Глава округа Михаил Собакин совместно с ветераном специальной военной операции, финалистом региональной образовательной программы «Герои Подмосковья» Артемом Чуриловым в торжественной обстановке вручили паспорта юным жителям муниципального округа Чехов. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«В год Защитника Отечества присутствие на подобных мероприятиях наших бойцов – это прекрасный повод продемонстрировать нашим детям историческую значимость происходящих сегодня событий и роль России в мире», - подчеркнул Михаил Собакин.

Паспорта Российской Федерации получили одиннадцать юношей и девушек: Екатерина Шпакова, Варвара Любушкина, Екатерина Бараковская, Виктор Дурнов, Анастасия Мартин, Варвара Степанова, Виктория Зорина, Егор Субботин, Элина Абраамян, Анастасия Астанкова, Илья Авраменко.

Поддержать ребят и разделить радость пришли их родные и близкие. Традиционно вместе с паспортом юным гражданам России вручили экземпляр Конституции РФ и книгу Николая Карамзина «История государства Российского».

«Ребятам успехов в учебе, стремления к новым знаниям и никогда не забывать, что мы – потомки великого поколения, наследники великой истории России, а паспорт гражданина Российской Федерации – это документ, которым нужно гордиться. Для юношей и девушек это только начало большой жизни, но кем бы они не стали, главное, чтобы оставались хорошими людьми и достойными гражданами своей страны. Они – наше будущее и наша надежда на процветание России», – сказал Михаил Собакин.

