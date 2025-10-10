Глава Чехова вручил первые паспорта юным жителям

«Получение первого паспорта — очень важный момент в жизни каждого человека. Сегодня тринадцать ребят нашего округа сделали свой первый шаг в большую, взрослую жизнь, получив основной документ, удостоверяющий личность гражданина России. Поздравить юных граждан пришли их родные и близкие. Сегодня молодое поколение становится частью современной истории нашей страны, подтверждая свое право отстаивать ее интересы и участвовать в развитии России», — сказал Михаил Собакин.

Паспорта получили Максим Ершов, Алеся Каплиева, Александр Козлов, Наталья Семехина, Данила Моисеенко, Ева Максимова, Даниил Калашников, Никита Дутов, София Тетерина, Юлия Кондрашова, Мария Гаврикова, Елизавета Постельникова и Матвей Лукьянов. Вместе с паспортами они получили Конституцию Российской Федерации и памятные подарки.

Глава округа пожелал молодежи неиссякаемой тяги к знаниям и развития, выразив уверенность в том, что церемония станет началом яркого и успешного пути взросления каждого из ребят как личности и гражданина Родины.

Ранее губернатор региона заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Также Воробьев отметил, что лучшие подмосковные практики цифровизации тиражируются по всей стране.