Глава Чехова Собакин проконтролировал качество горячего питания в гимназии № 2

Глава округа Чехов Михаил Собакин проконтролировал качество горячего питания в гимназии № 2. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Качество питания находится на строгом контроле у Роспотребнадзора, в министерстве образования, прокуратуре, в общественных организациях, и в самой школе. Требования, предъявляемые к поставщику продуктов, очень высокие.

В округе бесплатным горячим питанием обеспечены 11 411 ребенка, из них завтраки в начальной школе получают 8 512 школьников. В гимназии двухразовым питанием обеспечивают более 350 детей различных категорий семей, а горячими завтраками — более 730.

В рамках губернаторского проекта «Родительский контроль» родители имеют возможность лично попробовать блюда школьной столовой. Оценить качество могут и сами дети. В конце триместра проходит голосование, где они решают, насколько им нравится еда.

«В меню был рыбный суп, плов, овощной салат и клубничный компот. Готовят еду здесь же. Рабочий день у сотрудников столовой начинается в 5:30 и заканчивается в 17:00. Сервировка столов происходит заблаговременно за 5-7 минут до приема пищи учащимися. На каждом столе стоят супницы и по тарелкам разложено второе блюдо», — отметил Собакин.

Ребята рассказали, что кормят их вкусно, а хлебобулочные изделия они могут купить в буфете. Оплата в столовой безналичная и происходит с помощью «Школьной карты», которую оформляют родители.

С 2020 года в Московской области заработал проект «Родительский контроль», в рамках которого родители учеников могут прийти в школу и попробовать еду, которую дают детям.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что питанию в школьных столовых уделяют повышенное внимание.

«Эта тема имеет принципиально важное значение», — сказал Воробьев.