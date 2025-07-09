Глава Чехова обсудил с жителями села Дубна содержание контейнерных площадок

Глава муниципального округа Чехов Михаил Собакин встретился с жителями села Дубна в рамках традиционного обхода территории. Одной из основных тем встречи стала местная контейнерная площадка, на которую жители села обращали внимание в рамках «Выездной администрации». Основная проблема — переполненность контейнеров и образующиеся в выходные дни навалы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Одним из вариантов борьбы с перенаполнением контейнеров стала организация одностороннего дорожного движения. Вопрос был положительно рассмотрен комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения и принято положительное решение. В течение трех недель соответствующий дорожный знак будет установлен.

От предпринимателя поступило предложение о перемещении контейнерной площадки на несколько метров от линии электропередачи. Он же выразил желание самостоятельно обустроить фундамент и подъезд к площадке. Вопрос был взят на обсуждение с представителями ресурсных организаций, во избежание установки площадки на подземные инженерные коммуникации.

«Отдельно поручил профильному заместителю выехать в соседние деревни Сохинки, Горелово и Капустино на предмет поиска места для обустройства новых контейнерных площадок. Дополнительно объехать близлежащие садоводческие товарищества и проверить наличие договоров на вывоз твердых бытовых отходов», — подытожил Михаил Собакин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.