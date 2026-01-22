Глава Бронниц обсудил с жителями благоустройство и городские проблемы

В Бронницах прошло мероприятие «Битва за Москву», где глава округа Дмитрий Лысенков встретился с жителями и обсудил вопросы городского хозяйства, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В городском округе Бронницы состоялось мероприятие «Битва за Москву» с участием главы округа Дмитрия Лысенкова, представителей администрации, Совета ветеранов и Бронницкой городской организации Всероссийского общества инвалидов.

В ходе открытого диалога глава округа рассказал о планах по благоустройству города и комплексной работе администрации. Жители подняли вопросы уборки снега и качества водоснабжения. Дмитрий Лысенков сообщил, что для решения проблемы ржавой воды подготовлен и направлен в минЖКХ пакет из 24 мероприятий по капитальному ремонту и реконструкции более 26 километров сетей. Реализация этих мер запланирована до 2030 года.

Обсуждение работы городской больницы вызвало живой отклик. Кардиологическое отделение переводится в формат дневного стационара, при этом все сотрудники сохраняют рабочие места. Круглосуточная госпитализация будет доступна в терапевтическом отделении, где продолжит работать врач-кардиолог.

Также участники встречи обсудили вопросы организации досуга и другие актуальные темы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«В прошлом году мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, поэтому за два месяца 2025-го уже поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. В этом году обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.