Глава Богородского округа рассказал о реализации народной программы в округе

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богородского городского округа, глава округа Игорь Сухин рассказал о реализации народной программы в округе. Большое внимание партийцы округа уделяют наказам жителей. Продолжается работа по реализации наказов областного уровня, здесь работа близится к завершению. В числе приоритетов — развитие образования и здравоохранения, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Муниципальная часть народной программы полностью выполнена. Но ежегодно в Московской области включаются в народную программу новые наказы, исходя из сегодняшних потребностей жителей. Работа по их реализации будет продолжена.

«В Богородском округе в рамках программы открыли новое здание скорой медицинской помощи в Заречье. Рядом строим современную поликлинику на 500 посещений. Отремонтировали ФАП в Тимкове, завершаем ремонт кожно-венерологического диспансера и приемно-диагностического отделения «Ногинской больницы». В Ногинске после капитального ремонта распахнули свои двери центры образования № 8 и 21. Сейчас ведется полная реконструкция центра образования № 5. В следующем году планируется завершение капитального ремонта еще пяти зданий. Это центры образования в Обухове и поселке Зеленом, два здания центра образования № 30 в Электроуглях и детский сад в Кудинове. Все приоритетные задачи, которые стоят перед партией, будем реализовывать на уровне округа, в первую очередь ориентируясь на мнения и пожелания наших жителей», — отметил Сухин.

Богородский округ по-прежнему занимает лидирующие позиции в рейтинге. По числу лучших школ в топ-100 округ второй в Подмосковье.

Также в этом году премией главы Богородского округа в области образования наградили 425 учеников и педагогов, что на 49 человек больше, чем в прошлом году. Это говорит об общих успехах в сфере образования.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отчитался президенту России Владимиру Путину о развитии здравоохранения в регионе. Он подчеркнул, что в Подмосковье активно работает программа привлечения врачей.

«Делаем заметные стимулирующие выплаты тем, кто особенно идет в первичное звено. Стационары тоже важны, безусловно, но первичное звено, я абсолютно согласен, узкие специалисты — это на вес золота сегодня», — заявил Воробьев.