Глава Балашихи вручил ключи детям‑сиротам от новых квартир

Глава Балашихи Сергей Юров вручил ключи детям-сиротам. Торжественное мероприятие прошло в администрации округа. В нем также приняли участие прокурор Балашихинской городской прокуратуры Никита Брыкин, руководитель следственного отдела по Балашихе главного следственного управления следственного комитета РФ по Московской области Сергей Гоцев, заместитель главы округа Евгения Сирота. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В 2024 году ключи от квартир получили 49 детей-сирот, из них 38 человек воспользовались новой возможностью — получение жилья путем реализации сертификата. Все квартиры обеспечены инженерными системами, оснащены индивидуальными приборами учета холодного и горячего водоснабжения и готовы для проживания. Также продолжает работать программа по предоставлению квартир. Все они расположены в новых районах, рядом находится необходимая инфраструктура, в квартире сделан ремонт, есть плита, сантехническое оборудование.

«Мы ежегодно обеспечиваем ребят, оставшихся без попечения родителей и сирот собственными квартирами. В этом году дети могли выбирать — получить ключи или сертификат и найти жилье самостоятельно. От всей души поздравляю ребят, желаю домашнего уюта и благополучия!» — сказал глава округа.

Государственная программа по обеспечению жильем детей-сирот «Жилище» реализуется в Балашихе при поддержке губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Как ранее отметил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, выдаваемые в регионе сертификаты на жилье для детей-сирот востребованы.

«По закону, если у ребенка нет родителей, государство предоставляет квартиру. Таких квартир мы предоставляем 800, но с прошлого года мы начали давать сертификаты», — уточнил губернатор.