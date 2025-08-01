Глава Балашихи проверил ход капремонта гимназии № 1

Глава городского округа Балашиха Сергей Юров проверил ход капитального ремонта гимназии № 1 имени А. В. Баландина вместе с представителями подрядной организации и депутатами горсовета. Ремонт проходит в рамках реализации народной программы и партпроекта «Новая школа» при поддержке партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Здание требовало комплексного подхода — как в части ремонта, так и в плане реорганизации внутреннего пространства. В ходе капремонта уже оборудована современная столовая, появился актовый зал на 250 мест, на третьем этаже разместили профильные учебные кабинеты.

Кроме внутренних преобразований, большое внимание уделено благоустройству прилегающей территории. В настоящее время ведется монтаж футбольного поля, а также будет установлена современная спортивная площадка.

«Объект важен только с точки зрения комплексного создания комфортной образовательной среды. Мы фактически заново формируем функциональное пространство, соответствующее современным требованиям. Это новая столовая, актовый зал, кабинеты, спортивные зоны», — отметил Сергей Юров.

Все строительные и инженерные работы выполняются в соответствии с утвержденным графиком. Завершение ремонта планируется к 1 сентября.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«В этом году мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.