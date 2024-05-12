Гладков: список погибших при обрушении будет опубликован после завершения работ

В результате поисково-спасательных работ было найдено 8 погибших при обрушении дома в Белгороде. Список пострадавших будет опубликован в результате всех работ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков .

Он отметил, что все работы спасателей будут продолжаться до тех пор, пока их не выполнят в полном объеме.

В подъездах дома дежурят силы самообороны. Волонтеры обеспечивают подвоз горячего питания и напитков.

Все местные жители были переселены, многие находятся у своих родственников. Часть из них размещена в ПВР на безопасной от обстрелов территории. На местах работают медики и психологи.