Гладков сообщил о закрытии на въезд двух сел в Белгородской области

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Гладков: Петровку и Соловьевку под Белгородом закрыли на въезд

В рамках видеорубрики «Главный вопрос губернатору» глава Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил о закрытии сразу двух сел на въезд.

По словам Гладкова, решение закрыть на въезд Петровку и Соловьевку из-за постоянных обстрелов со стороны ВСУ приняли на заседании оперативного штаба 8 октября. Глава региона отметил, что местным жителям помогут переселиться в новое жилье.

«Все подробности в министерстве строительства и в правительстве Белгородской области — все, что касается нового жилья. (Все, что касается – ред.) единоразовых выплат — это в министерство социальной защиты или у главы Анны Куташевой (глава администрации Белгородского района — ред.)», — заявил Гладков.

По его словам, на следующей неделе будет организована встреча рабочей комиссии с жителями данных сел.

Ранее Гладков сообщил, что два топ-чиновника Белгородской области отправились добровольцами в зону проведения специальной военной операции.