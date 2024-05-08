Гладков: число жертв атаки, совершенной ВСУ 6 мая, увеличилось до 8 человек

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8 человек погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области

Еще один человек погиб в результате произошедшей ранее воздушной атаки ВСУ дронами в Борисовском районе Белгородской области. Число жертв увеличилось до 8 человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он отметил, что в тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм.

В настоящее время в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, среди которых трое детей. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.

Медицинские специалисты оказывают им всю необходимую помощь. Также 11 человек были выписаны на амбулаторное лечение.

Ранее украинская армия совершила попытку обстрелять территорию России с помощью системы залпового огня RM-70 «Вампир».