Гладков: число жертв атаки, совершенной ВСУ 6 мая, увеличилось до 8 человек
8 человек погибли в результате атаки ВСУ по Белгородской области
Фото - © Telegram-канал Губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова
Еще один человек погиб в результате произошедшей ранее воздушной атаки ВСУ дронами в Борисовском районе Белгородской области. Число жертв увеличилось до 8 человек, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.
Он отметил, что в тяжелораненый мужчина скончался в больнице от полученных травм.
В настоящее время в медучреждениях региона находятся 33 пострадавших, среди которых трое детей. Еще четыре человека находятся в тяжелом состоянии.
Медицинские специалисты оказывают им всю необходимую помощь. Также 11 человек были выписаны на амбулаторное лечение.
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