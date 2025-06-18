Гинцбург: РФ нужны дата-центры для прорыва в персонализированных вакцинах от рака

С помощью искусственного интеллекта можно разработать схему персонализированной мРНК-вакцины от рака, проанализировав геном пациента. Однако для того, чтобы ИИ мог обрабатывать сотни геномов одновременно, в стране требуется расширить сеть дата-центров, отметил директор Центра Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, сообщила «Газета.ru» .

В прошлом году на Петербургском экономическом форуме Гинцбург впервые раскрыл данные о разработке в России инновационной онковакцины на основе мРНК-технологий. Чтобы изготовить индивидуальный препарат, необходимо собрать генетическую информацию конкретного онкобольного и обработать её с помощью ИИ-программы. Это позволяет сформировать проект будущей мРНК-вакцины.

Как пояснил Гинцбург, аналогичные исследования проводятся в США, Китае и Европе. Россия долгое время отставала в этой сфере, но затем смогла нагнать лидеров благодаря достижениям отечественных математиков. Он добавил, что в Институте системного программирования смогли в сжатые сроки разработать российскую программу, которая по персональным генетическим данным за один-два дня формирует схему мРНК для последующего синтеза. Причем делает это на высочайшем уровне.

«Если бы в нашей стране было достаточно дата-центров, мы бы опережали весь мир, потому что их программное обеспечение по всем показателям превосходит все, что можно найти в интернете или научных публикациях», — подчеркнул академик.

Он добавил, что дата-центры необходимы для анализа больших объемов информации.

" ИИ сравнивает не отдельные мелкие детали, допустим, — два нуклеотида, — он сравнивает образы. Для того чтобы сравнивать образы, выражаясь человеческим языком, надо иметь большой жизненный опыт, а этот жизненный опыт к математике приходит только благодаря тому, что у нее в запасе существует дата-центр», — пояснил Гинцбург.

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