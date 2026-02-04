Гимназисты из Долгопрудного возложили цветы к Вечному огню у Музея Победы в Москве

Учащиеся Долгопрудненской гимназии 2 февраля приняли участие в церемонии возложения цветов к Вечному огню у Музея Победы в Москве и открыли новый сезон проекта «Хранители истории», сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В День 83-й годовщины разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве гимназисты из Долгопрудного почтили память героев, возложив цветы к Вечному огню у Музея Победы. В церемонии приняли участие Герои России: начальник Главного штаба Юнармии Влад Головин, начальник центра военно-патриотической работы ВС РФ Денис Скакуновский и председатель правления Движения Первых Артур Орлов. Вместе с ними цветы возложили восьмиклассники Ярослава Яковенко и Арсений Никитюк.

В этот день стартовал новый сезон проекта «Хранители истории», который уже объединил более 290 тысяч участников, взявших под шефство 18 тысяч памятных мест. В 2026 году особое внимание уделят развитию школьных музеев и проведению Всероссийского форума «Память жива».

Во время мероприятия активисты обсудили с Героями России предстоящее итоговое событие — всероссийский слет «Хранителей истории», который пройдет осенью под девизом «Год единства народов России». Также были рассмотрены направления проекта: «Место Памяти», «Лица Победы», «Пост1» и «Шеврон форму красит».

В прошлом сезоне ученица гимназии победила в региональном туре «Шеврон форму красит», а команда школы выиграла муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0». В гимназии выразили надежду на новые успехи в этом году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил меценатов за возрождение памятников.

«Все, что связано с историей, нашей культурой, традициями, наследием, мы сегодня видим в воссозданном виде. Я хотел бы сказать спасибо меценатам и всем добрым людям, которые участвуют в возрождении наших святынь, памятников, тем, кто принимал участие и сопровождал этот проект», — отметил губернатор региона.