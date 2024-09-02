Гимназия № 17 и детский сад «Дюймовочка» откроются в Мытищах после капремонта

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник вместе с представителями управления образования и депутатского корпуса проверили проведение капитального ремонта в образовательных учреждениях. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В дошкольном отделении «Дюймовочка» школы № 24 все работы выполнены в полном объеме. Здесь обновили фасад, входные группы, провели кровельные и отделочные работы, на прилегающей территории установили новые игровые элементы, спортивную площадку и многое другое. Совсем скоро учреждение откроет свои двери для детей.

В гимназии № 17 отремонтировали кровлю, обновили фасад и входную группу, заменили все инженерные системы. Также изменения коснулись и малого спортивного зала, помещение отремонтировали, сделали гидроизоляцию полов. Обновление продолжится в 2025 году без остановки образовательного процесса.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе проверят каждое учебное заведение, чтобы выяснить, все ли готово к новому учебному году. К 1 сентября в Подмосковье за парты сядут 1,084 млн ребят.

«К учебному году мы откроем 39 новых школ и 26 детских садов, а после капремонта заработают еще 40 школ», — написал Воробьев в Telegram-канале.